بالفيديو.. إصابة 18 بحاراً في حريق على سفينة حربية أمريكية بسان دييجو

المصدر: رويترز

قال مسؤولون بالبحرية الأمريكية إن 18 بحارا على الأقل نقلوا إلى مستشفى بمنطقة سان دييجو بولاية كاليفورنيا إثر تعرضهم لإصابات طفيفة في حريق ضخم ما زال مشتعلا على ظهر السفينة الحربية بونهوم ريتشارد أمس الأحد.

وأظهرت مشاهد مصورة بثت مباشرة أن رجال الإطفاء وصلوا إلى موقع الحريق صباح أمس الأحد ليجدوا أعمدة من الدخان الأسود الكثيف تتصاعد بارتفاع مئات الأقدام في الهواء من عدة نقاط على طول السفينة البرمائية الراسية في قاعدة سان دييجو البحرية، والتي يبلغ طولها 257 مترا.

وانتشرت أطقم الطوارئ في زوارق بجانب السفينة المشتعلة مستخدمة خراطيم لإطفاء الحريق.

وكتبت قوات البحرية على تويتر بعد ظهر أمس الأحد "تم نقل 18 بحارا إلى مستشفى محلي مصابين بإصابات لا تهدد حياتهم... الطاقم بكامله خارج السفينة وتم إحصاء جميع أفراد الطاقم".

وقالت قوات البحرية إن نحو 160 بحارا كانوا على السفينة عندما أعلن نشوب الحريق نحو الساعة 8.30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقالت إدارة الإنقاذ من الحرائق في سان دييجو على تويتر إن انفجارا وقع على السفينة وإنها تعمل مع وحدات الإطفاء الاتحادية لإخلاء المنطقة.

وبحلول ظهر أمس بالتوقيت المحلي قالت الإدارة إن تعليمات صدرت لكل أفرادها بالخروج من الرصيف البحري في الوقت الذي أظهرت مشاهد مصورة من الجو تصاعد الحريق.

بالفيديو.. إصابة 18 بحاراً في حريق على سفينة حربية أمريكية بسان دييجوhttps://t.co/q4s7oj7STo#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/J8h6KMlc3V — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 12, 2020

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز