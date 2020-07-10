شاهد..غابات سيبيريا تتفحّم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن المكتب الصحفي للهيئة الفدرالية لحماية الغابات في روسيا أن عدد الحرائق في سيبيريا وأقصى شرق روسيا وصل إلى 243 حريقا على مساحة امتدت لـ 140 ألف هكتار.

وأضافت الهيئة أن أكثر من 4 آلاف شخص و660 وحدة من المعدات وأكثر من 40 طائرة تشارك في إطفاء حرائق الغابات، مشيرة إلى فرض نظام الطوارئ في عدد كبير من المناطق في سيبيريا وأقصى شرق روسيا، وفق "روسيا اليوم".

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