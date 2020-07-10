شاهد.. الصين تحاول لملمة جراح الفيضانات

المصدر: البيان الإلكتروني

فيما اجتاحت الفيضانات محافظة هوبي وسط الصين جراء الأمطار الغزيرة، ساعد رجال الإنقاذ المحليون الطلبة، الذين توجهوا لإجراء امتحانات الدخول إلى الجامعة الوطنية السنوية الصينية، وأوصلوهم حتى أبواب قاعات الإمتحانات.

وتسببت العواصف الممطرة، التي استمرت يومين كاملين وأدت إلى تساقطات بلغت 186 مليمترا، في فيضانات حاصرت الأهالي، ومنعتهم من الحركة، بحسب "يورونيوز".

وقد تكاتفت جهود الشرطة وعناصر الإطفاء ولجان الأحياء والمتطوعين، وتوجهوا إلى منازل الطلبة لتقديم يد العون إليهم.

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