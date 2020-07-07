مقتل 7 أشخاص وإصابة 49 آخرين في انفجار شاحنة وقود بكولومبيا

المصدر: د ب أ

أفادت وسائل إعلام محلية في كولومبيا بمقتل سبعة أشخاص وإصابة 49 آخرين حينما انفجرت شاحنة وقود شمال البلاد أمس الاثنين.

وقد انحرفت الشاحنة عن الطريق وانقلبت على أحد جانبيها بالقرب من بلدة تاساخيرا بمقاطعة ماجدالينا.

وقد سارع العشرات من المواطنين وهم يحملون أواني لسرقة الوقود من الشاحنة التي انفجرت بعد انقلابها بوقت قصير.

وذكرت محطة "كاراكول" الإذاعية أن الانفجار أدى إلى تناثر سبعة جثث متفحمة على الأرض.

وأشارت تقارير إلى أن هناك 14 شخصا من الـ 49 المصابين في حالة خطرة.

وقد بعث الرئيس الكولومبي إيفان دوكي برسالة تعازي إلى عائلات الضحايا، قائلا إنه يجري التحقيق في أسباب الحادث.

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