بالفيديو.. 162 قتيلاً في انهيار أرضي بمنجم لليشم بميانمار
قالت السلطات في ميانمار إن عدد القتلى بسبب انهيار أرضي في منجم لحجر اليشم الكريم في شمال البلاد زاد إلى 162 على الأقل، وهناك مخاوف من ارتفاع العدد.
وانهارت كومة من مخلفات التعدين في بحيرة أمس الخميس ودفنت كثيرا من العمال تحت الماء والطين.
قالت إدارة الإطفاء إن عمال الإنقاذ انتشلوا 162 جثة حتى ساعة متأخرة من مساء امس الخميس، ولا تزال جهود الإنقاذ مستمرة.
162 قتيلاً في انهيار أرضي بمنجم لليشم بميانمارhttps://t.co/Fpbm3ftZZY#البيان_أربعون_عاما #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/rMLfEM75cQ— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 3, 2020
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