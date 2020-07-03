بالفيديو.. 162 قتيلاً في انهيار أرضي بمنجم لليشم بميانمار

المصدر: رويترز

قالت السلطات في ميانمار إن عدد القتلى بسبب انهيار أرضي في منجم لحجر اليشم الكريم في شمال البلاد زاد إلى 162 على الأقل، وهناك مخاوف من ارتفاع العدد.

وانهارت كومة من مخلفات التعدين في بحيرة أمس الخميس ودفنت كثيرا من العمال تحت الماء والطين.

قالت إدارة الإطفاء إن عمال الإنقاذ انتشلوا 162 جثة حتى ساعة متأخرة من مساء امس الخميس، ولا تزال جهود الإنقاذ مستمرة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز