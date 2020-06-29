المصدر: د ب أ

أعلن خفر السواحل في الفلبين اليوم الاثنين فقدان 14 شخصاً بعد غرق قارب صيد فلبيني في المياه الغربية للبلاد إثر اصطدامه بسفينة شحن مسجلة في هونغ كونغ.

وقال أرماند باليلو، المتحدث باسم خفر السواحل، إن الحادث وقع أمس الأحد قبالة بلدة مامبوراو في مقاطعة أوكسيدنتال ميندورو على بعد 160 كيلومترا جنوب غربي مانيلا.

وأضاف باليلو أنه تم إرسال فرق بحث وإنقاذ للبحث عن 12 صيادا وراكبين كانوا على متن قارب الصيد ليبرتي 5.

وأضاف أن القارب ليبرتي 5 كان في طريقه إلى ميناء الأسماك في نافوتاس سيتي بالعاصمة مانيلا، عندما اصطدم بسفينة الشحن إم.في فيينا وود.

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