غرق سيدة أثناء محاولة إنقاذ طفلها في نهر الراين

المصدر: د ب أ

قالت الشرطة الألمانية إن طفلا يبلغ من العمر 5 سنوات تعرض للغرق وهو يسبح في نهر الراين أمس السبت.

وأضافت الشرطة أن أم هذا الطفل تعرضت للغرق أيضا بينما كانت تحاول إنقاذه.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع في مدينة تريبرج بولاية هسن.

وأوضحت الشرطة أن أم الطفل حاولت إنقاذه بعد اختفائه أثناء السباحة، ولكنها وقعت أيضًا في ورطة وقام أحد المارة بإخراجها من الماء.

وقالت الشرطة إن الأم البالغة من العمر 30 عاما، تعرضت للغرق بعد أن نزلت مرة ثانية إلى المياه لإنقاذ ابنها.

كما حاولت ابنتها البالغة من العمر 13 عامًا مساعدة شقيقها في النهر.

وتمكنت سلطات حماية المياه من إخراج الفتاة إلى الشاطئ دون أن تصاب بأذى.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم العثور على الأم والابن بعد ساعتين من البحث، مضيفة أن محاولات إنعاشهما باءت بالفشل.



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