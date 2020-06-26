7 قتلى جراء سيول تجتاح ساحل العاج

المصدر: رويترز

قالت السلطات اليوم الجمعة إن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في سيول جارفة نجمت عن هطول أمطار غزيرة على أبيدجان المدينة الرئيسية والعاصمة التجارية لساحل العاج خلال اليومين الماضيين.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد إن من المتوقع هطول المزيد من الأمطار اليوم وغدا مع توقع مزيد من الأضرار في أبيدجان التي تطل على المحيط.

وأغرقت مياه الأمطار نظام الصرف الصحي في المدينة أمس الخميس وغمرت الشوارع وبعضها فوق مستوى سطح البحر مباشرة.

وجرفت المياه السيارات والركام المتساقط من المباني وفر السكان من منازلهم طلبا للسلامة.

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