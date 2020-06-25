بالفيديو.. الفيضانات تضرب غرب أوكرانيا وتودي بحياة 3 أشخاص

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت السلطات، أمس الأربعاء، إن الفيضانات العارمة في أوكرانيا أودت بحياة 3 أشخاص وأجبرت المئات على النزوح عن منازلهم وعزلت عدة قرى في الأقاليم الغربية بالبلاد.

وبحسب موقع "NV" الأوكراني، قال وزير الداخلية أرسين أفاكوف، وهو يتفقد المناطق المتضررة من الفيضانات مع رئيس الوزراء دنيس شميغال، إنه تم إجلاء نحو 800 شخص منذ بدء هطول الأمطار يوم الاثنين، بينما كان كثيرون يحاولون حراسة ممتلكاتهم.

وقال شميغال للصحفيين "الوضع في 5 مناطق حرج، منطقة إيفانو-فرانكفيسك هي الأكثر تضررا. آخر موجة أمطار كهذه كانت عام 2008"، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".

وقام وفد حكومي برئاسة رئيس الوزراء دينيس شميغال ووزير الداخلية أرسين أفاكوف، بزيارة بعض المناطق المتضررة أمس الأربعاء، للوقوف عن كثب على آخر التطورات فيها وحجم الدمار الذي لحق بها حتى الآن.

وكشف المسؤولان أن الوضع في المناطق المتضررة خطير جداً، وأن حجم الدمار قريب من الدمار الذي لحق بالمناطق العام 2008 جراء الفيضان آنذاك، كاشفين عن مصرع 3 أشخاص وفقدان آثار شخص واحد حتى الآن.

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