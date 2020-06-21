طعن عدد من الأشخاص في مدينة ريدنغ الإنجليزية

المصدر: رويترز

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن في مدينة ريدينغ بجنوب انجلترا السبت وقالت شرطة المنطقة إنها تحقق في تقارير عن وقوع حادث.

وأفادت سكاي نيوز بأن حوادث الطعن وقعت في موقع احتجاج لحركة حياة السود مهمة جرى تنظيمه في وقت سابق اليوم.

وأظهر تسجيل مصور على تويتر مسعفين يهرعون لنجدة ثلاثة أشخاص على الأقل ينزفون على الأرض في متنزه. ولم يتسن لرويترز حتى الآن التحقق من مصداقية التسجيل بشكل مستقل.

وقال جيسون بروك رئيس المجلس المحلي في ريدينج إن الشرطة تتعامل مع "حادث خطير" وحث الناس على الابتعاد عن وسط المدينة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز