"مسألة قانونية" تدفع أفغانياً لقتل 7 أفراد من أسرة واحدة

المصدر: د ب أ

أكدت الشرطة الأفغانية اليوم الاثنين مقتل سبعة أفراد من أسرة واحدة، من بينهم نساء وأطفال، على يد مسلح بإقليم خوست بشرق أفغانستان.

ووقع الحادث داخل منزلهم في منطقة ماندوضيا في وقت متأخر من أمس الأحد. وقد أصيب فرد أخر من أفراد الأسرة في الهجوم.

وقال المتحدث باسم شرطة الإقليم عادل حيدر: "لقد توصلنا لهوية المهاجم، وسوف يتم القبض عليه قريبا".

وقالت الشرطة إن الدافع وراء الهجوم "مسألة قانونية" وذلك دون تقديم تفاصيل، مضيفة أنه من المرجح أن يكون المهاجم من أقارب الضحايا.

ويشار إلى أن القتال بسبب الخلافات الشخصية أو النزاع على الأراضي أو الموارد المائية أمر شائع الحدوث في أفغانستان، حيث يمكن للكثير من الأشخاص حيازة السلاح من أجل الدفاع عن النفس.

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