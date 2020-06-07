سمكة قرش تقتل راكب أمواج على الساحل الشرقي الأسترالي

المصدر: د ب أ

أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم الأحد أن راكبي أمواج قاتلا بشجاعة سمكة قرش يبلغ طولها ثلاثة أمتار هاجمت راكب أمواج زميل لهما وسحباه إلى الشاطئ، ولكن على الرغم من ذلك توفي الرجل في وقت لاحق متأثرا باصابته في ساقه.

ويعتقد أن الهجوم كان من سمكة من نوع القرش الأبيض الكبير، ووقع في منطقة مشهورة بركوب الأمواج في سولت بيتش قرب كينجسكليف على بعد 800 كيلومتر شمالي سيدني صباح اليوم.

وخضع الرجل ، الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر 60 عاما ومن ولاية كوينز لاند المجاورة، للعلاج على الشاطئ من جروحة الخطيرة في ساقه اليسرى ولكن الشرطة قالت إنه توفي في مكان الحادث.

وتم اخلاء الشواطئ القريبة من السباحين وراكبي الأمواج بينما حاولت المروحيات العثور على سمكة القرش.

وجرى إغلاق الشواطئ لمدة 24 ساعة فيما شرع مسؤولو الشرطة ومصائد الأسماك في التحقيق لكشف الظروف المحيطة بالوفاة.

وقال تيري سافاج، المتحدث باسم هيئة الإسعاف، لهيئة الإذاعة الأسترالية الوطنية إن إصابات الرجل كانت "مؤثرة" وكان المشهد يشير إلى حدوث"مواجهة شديدة".

وقال سافاج "لسوء الحظ لم يكن هناك شيء آخر يمكننا القيام به".

ووصف الرجلين اللذين قاتلا القرش وساعدا الرجل في العودة إلى الشاطئ بأنهما "مذهلين".

ويعتبر هذا ثالث هجوم قاتل لأسماك القرش خلال العام الجاري في المياه الأسترالية، علاوة على تسجيل سبع هجمات أخرى غير قاتلة.

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