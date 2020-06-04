بالفيديو.. إصابة أكثر من 40 شخصا في هجوم بسكين على مدرسة ابتدائية في الصين

المصدر:
  • د ب أ
التاريخ:

ذكرت تقارير إعلامية في الصين أن أكثر من أربعين من التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس في مدرسة ابتدائية بجنوب البلاد أصيبوا جراء هجوم بسكين.

وقالت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إن الهجوم حدث في مدرسة بمدينة "ووتشو" في منطقة "جوانجشي" التي تتمتع بحكم ذاتي.

وذكرت بوابة "ذا بيبر" الإخبارية أن منفذ الهجوم رجل يبلغ من العمر 50 عاما. 

كلمات دالة:
  • الصين،
  • مدرسة ابتدائية ،
  • هجوم بسكين
طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى