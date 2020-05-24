مشاجرات تودي بحياة 6 سجينات

المصدر: رويترز

لقيت 6 سجينات حتفهن وأصيبت اثنتان أخريان في مشاجرات داخل سجن للنساء في هندوراس به 835 سجينة.

وقال أحد مسؤولي السجن إن النار أُضرمت في جزء من المبنى.

وقال خوسيه جونزاليس رئيس إحدى لجان السجن إن المشاجرات بدأت مساء السبت في سجن النساء وجرت السيطرة عليها في الساعات الأولى من صباح الأحد.

ولم يتضح حتى الآن كيف ماتت السجينات، لكن جونزاليس قال إن إحدى النزيلات أشعلت النيران.

وأضاف "أثناء السيطرة على الحريق، هرب عدد من السجينات إلى وحدة أخرى".

ويقع السجن على بعد حوالي 20 كيلومترا شمالي العاصمة تيجوسيجالبا.

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