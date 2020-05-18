تحطم طائرة بسلاح الجو الكندي

المصدر: رويترز

قال شهود ومسؤولون إن طائرة من فريق سنوبيردز الاستعراضي التابع لسلاح الجو الكندي سقطت فوق أحد الأحياء في مدينة كاملوبس بمنطقة كولومبيا البريطانية اليوم الأحد بعد أن قفز الطيار منها وأصيب شخص واحد على الأقل.

وقع الحادث على بعد نحو 320 كيلومترا شمال شرق فانكوفر ولم تُعرف حالة الطيار.

وأكدت القوات الجوية الكندية على تويتر تحطم طائرة من فريق سنوبيردز الاستعراضي التابع لها قرب كاملوبس، ولكنها لم تذكر تفاصيل.

وكانت الطائرات تقوم بجولة فوق البلاد لرفع المعنويات خلال تفشي فيروس كورونا.

وقال أدريان ديكس وزير الصحة في كولومبيا البريطانية على تويتر إن "شخصا نقل إلى المستشفى".

وأظهر مقطع مصور بثه أحد الشهود إقلاع طائرتين من طائرات الفريق. وارتفعت إحدى الطائرتين على الفور قبل سقوطها على الأرض منفجرة قبيل قفز الطيار منها.

وأظهرت صورة نشرتها محطة كاملوبس التلفزيونية (سي.إف.جيه.سي) منزلا واحدا على الأقل اشتعلت فيه النيران في منطقة بمدينة كاملوبس التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 90 ألف نسمة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز