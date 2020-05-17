الموت يفجع جيسي عبدو في والدها

المصدر: البيان الإلكتروني

تلقت النجمة اللبنانية جيسي عبدو، اليوم الأحد، خبر وفاة والدها إثر حريق نشب في منزلهم في لبنان، ووفقا لما تداولته وسائل الإعلام، فإن النجمة اللبنانية قد علمت بوفاة والدها مما تم تداوله في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن جيسي المقيمة حالياً في أبوظبي، لم تعرف الخبر إلا من وسائل الإعلام، ما أدى إلى إصابتها بانهيار نفسي.

وذكرت معلومات أن سبب الحريق هو انفجار قارورة غاز داخل شقّة العائلة في الطابق الخامس، بالبناية التي يقطنون فيها.

شاء القدر أن يحرم جيسي من توق رؤيتها لعائلتها بعد غياب أكثر من أربعة أشهر لارتباطها بالتصوير في الإمارات، وكانت سعادتها لا تسعها للقاء العائلة من جديد الأربعاء المقبل.

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