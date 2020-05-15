كحول مغشوش يقتل 282 شخصاً في المكسيك والدومنيكان

المصدر: د ب أ

ذكرت السلطات الإقليمية وتقارير إعلامية في المكسيك أمس الخميس إن 105 أشخاص على الأقل توفوا منذ أواخر أبريل الماضي بعد تناولهم الكحول المغشوش، بينهم 29 منذ يوم الثلاثاء.

وتضمنت الوفيات الأخيرة 22 في ولاية بويبلا، وأربعة في موريلوس المجاورة وثلاث في خاليسكو.



وقال مسؤولون بالصحة في البلاد إن ارتفاع الطلب على الكحول والنقص الناجم عن قيود المفروضة بسبب كوفيد-19 شجع على استهلاك المشروبات الرخيصة، التي تحتوي على الميثانول والتي تعتبر مادة سامة.

وبدأت الوفيات في خاليسكو في 26 أبريل الماضي، بعد شهر واحد من تعليق المكسيك للعديد من الأنشطة بسبب الوباء.

وقال وزير الصحة العامة في جمهورية الدومنيكان رافائيل سانشيز كارديناس هذا الأسبوع إن 177 شخصا توفوا أيضا في بلاده منذ 7 أبريل بعد تناول "كليرين" وهو مقطر رخيص الثمن.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز