بالفيديو.. وفاة 10 أشخاص في حريق بروسيا

المصدر: د ب أ

توفي ما لا يقل عن عشرة أشخاص في دار لرعاية لمسنين في كراسنوجورسك بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، حسبما أفادت وكالة أنباء انترفاكس الروسية مساء أمس الأحد.

وذكرت وكالة الدفاع المدني الروسية أن رجال الإطفاء تمكنوا من إنقاذ 20 شخصا تقريبا. وأصيب عدد آخر في الحريق. وعانى البعض من الاختناق. ولم تتوافر أرقام دقيقة حتى الآن.

وذكرت وكالة أنباء إيتار تاس أن الحريق ربما يكون سببه خلل في سخان للمياه في أحد دورات المياه.

أشارت التقارير الأولية إلى أن المنشأة، والتي يعمل بها ثمانية موظفين يعتنون بـ 29 نزيلا، ربما كانت نزلًا غير مرخصة للمسنين.

وبسبب انتهاكات لوائح السلامة الأولية، فإن الحرائق الخطرة مع عدد كبير من الضحايا أمر شائع في روسيا.

يشار إلى أنه في 8 أبريل، توفي أربعة أشخاص وأصيب 16 في حريق بمنزل خاص للمسنين في موسكو، وفي نهاية ذات الشهر، توفيت عائلة من ثمانية أفراد في حريق في منزل خشبي بالقرب من سان بطرسبرج.

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