طلبت مأوى فتعرضت لاغتصاب جماعي

المصدر: نيودلهي - رويترز

أعلن مسؤول في الشرطة الهندية اليوم الأحد أن تحقيقاً فُتح في مزاعم بتعرض امرأة لاغتصاب جماعي في مدرسة بولاية راجاستان الصحراوية بعد عزلها بمفردها ليلة واحدة في إطار إجراءات العزل العام المطبقة في البلاد بسبب فيروس «كورونا».

وقع الحادث في الأسبوع الماضي عندما طلبت الضحية التي تعمل بأجر يومي توفير مأوى لها في مركز للشرطة بعد أن سارت عدة كيلومترات ضلت خلالها الطريق إلى قريتها.

وبسبب عدم وجود مركز عزل وفرت لها الشرطة المأوى في مبنى مدرسة خلال الليل، حيث زعمت أن ثلاثة رجال اغتصبوها.

وقال بارث شارما نائب قائد الشرطة في منطقة ساوال مادهوبور في ولاية راجاستان والذي يتولى التحقيق في القضية «تم إلقاء القبض على الرجال الثلاثة الذين اغتصبوا المرأة داخل المدرسة الخميس الماضي وإيداعهم السجن».

وقالت الضحية التي يتراوح عمرها بين 40 و45 عاماً للشرطة إنها كانت تسير منذ أيام من ساوال مادهوبور قبل أن تصل إلى القرية التي تعرضت فيها للاغتصاب.



وأضاف شارما أن المرأة أُرسلت إلى منشأة محلية للعزل الصحي لفحصها خشية إصابتها بفيروس «كورونا». وأضاف أنه تم وقف ضابط صغير بتهمة الإهمال في هذه الواقعة.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز