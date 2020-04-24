مقتل 19 شخصاً على الأقل في انهيارات أرضية غربي كينيا

المصدر: د ب أ

قال مسؤولون أمس الخميس، إن الانهيارات الأرضية قتلت 19 شخصا على الأقل غربي كينيا.

وقال مفوض المنطقة جورج ناتيمبيا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ما لا يقل عن 16 آخرين فقدوا منذ أن ضربت الأمطار الغزيرة مقاطعتي ويست بوكوت وإلجيو ماراكويت في ريفت فالي (الوادى المتصدع) بكينيا منذ يوم السبت الماضي والأيام التالية.

وقال نائب البرلمان عن مقاطعة إلجيو ماراكويت، السيناتور كيبتشومبا موركومين، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن نحو 150 شخصًا أصبحوا بلا مأوى بعد أن دمرت الأمطار منازلهم في المقاطعة.

وبحسب ناتيمبيا، استمرت عمليات الإنقاذ حتى وقت متأخر من أمس الخميس.

وتمر كينيا حاليًا بفترة منتصف موسم الأمطار الرئيسي، الذي يستمر من أبريل إلى مايو.