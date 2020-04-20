الشرطة السعودية تقبض على لصي منازل سرقا 187 ألف ريال

المصدر: واس

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطنين سعوديين ارتكبا جرائم سطو على منازل حي الفيصلية جنوب العاصمة الرياض، وسرقا ما قيمته 187 ألف ريال.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري، إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على مواطِنَينْ (في العقدين الثاني والرابع من العمر)، أقرا بارتكابهما ثلاث جرائم سطو على المنازل بحي الفيصلية.

وأضاف أن المتهمين سرقا ما في المنازل من أموال ومجوهرات وأجهزة إلكترونية، يقدر إجماليها بمبلغ (187.000) ريال.

وأشار إلى أنه تم إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية؛ لإحالتهما إلى النيابة العامة.