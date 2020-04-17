شاهد.. حرائق "تشيرنوبل" الأوكرانية تعاود الاندلاع

المصدر: رويترز

قال مسؤولون أوكرانيون إن حرائق جديدة اندلعت أمس الخميس في المنطقة المحيطة بمفاعل تشيرنوبل النووي المغلق بسبب رياح عاتية زادت من صعوبة إخماد ألسنة اللهب.

وكان عمال الطوارئ تمكنوا قبل عدة أيام من احتواء حرائق اجتاحت الغابات المحيطة بموقع أسوأ كارثة نووية بالعالم التي وقعت العام 1986. وقللت السلطات الأوكرانية من أي مخاطر تتعلق بحدوث إشعاع.

وقالت خدمة الطوارئ إن ثلاثة حرائق جديدة اندلعت لكنها "ليست كبيرة ولا خطيرة".

وقال فلودومير ديمشوك، مدير إدارة استجابة الطوارئ، في بيان عبر دائرة تلفزيونية: إن أكثر من ألف شخص يشاركون في إخماد الحرائق.