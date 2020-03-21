الشرطة البريطانية تعتقل عصابة "ورق التواليت"

المصدر: رويترز

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم السبت، أنها ضبطت عصابة لسرقة ورق التواليت، في وقت تعاني البلاد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقالت الشرطة إنها عثرت على كمية من ورق التواليت ومنتجات غسل الأيدي في سيارة مسروقة وذلك في ظل نقص شديد في هذه المنتجات بسبب تفشي الفيروس.

وألقت الشرطة القبض على ثلاثة رجال في وقت متأخر أمس الجمعة، ووجهت لهم تهمة نهب العشرات من عبوات ورق التواليت ومعقم الأيدي وهي سلع أصبحت صعبة المنال مع تهافت البريطانيين على تخزينها، كما وجهت للصوص أيضا تهمة سرقة سيارة.

وقالت مجموعة دعم عمليات الشرطة في مقاطعة إسكس شمال شرقي لندن على تويتر "يشعر ضباط الشرطة دائما بسرور بالغ عند ضبط أي لصوص.. لكننا لم نتوقع قط أن نجد هذا الصيد الثمين المسروق".

وفي آخر حصيلة، أعلنت السلطات البريطانية الجمعة، عن 40 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الوباء في بريطانيا إلى 184 شخصا.

وحسب آخر بيانات وزارة الصحة البريطانية، سجلت في المملكة المتحدة 3269 إصابة بفيروس كورونا، شفي منهم 65 شخصا.