الكويت .. خادمتان وراء الحريق الذي أودى بحياة الـ 8 أطفال

صدمة وفاجعة عاشتها الكويت يوم أمس السبت بسبب حادث الحريق الذي وقع في منزل بمدينة صباح الأحمد السكنية وأودى بحياة 8 أطفال صغار، غير أن الصدمة الأكبر كانت بعدما تبين أن الحريق كان مفتعلًا.

فبحسب صحيفة " القبس الكويتية " فقد اشتبهت قوات الأمن الكويتية في خادمتي المنزل بعدما كشفت المعاينة الأولية أن الحريق ربما يكون مفتعلا، واكتشاف هرب الخادمتين وقت الحريق.

وتمكنت السلطات من الإمساك بإحداهما والتي تبين أنها من جنسية إثيوبية، وبدأت الشرطة في التحقيق معها.

وتشير الأنباء الواردة من الكويت إلى أن الخادمة الإثيوبية التي تم ضبطها اعترفت بأن الخادمة الهاربة وهي من الجنسية الغانية هي من أحرق كنبة الصالة مما تسبب بالحريق ووفاة الأطفال.

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