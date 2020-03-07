وفاة 8 أطفال ونجاة 5 في حريق مروع بالكويت

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي 8 أطفال مصرعهم في حريق مروع التهم منزلا بمنطقة صباح الأحمد، فيما أنقذت العناية الإلهية خمسة أطفال لنفس الأسرة.

وقالت مصادر أمنية إانه تم نقل الأطفال المصابين إلى مستشفى العدان لتلقي العلاج، وتبين أثتاء الفحص أن اصابتهم خطيرة بحسب صحيفة القبس.

وأوضحت المصادر أن الشكوك تحوم حول الخادمتين عقب هروبهما من المنزل وقت الحريق، مشيرة إلى أنه تم ضبط احداهما وهي اثيوبية الجنسية واحالتها إلى مكتب التحقيق، ولا تزال الآخرى هاربة. من جانبها فتحت وحدة تحقيق الحوادث في «الاطفاء» بالتعاون مع الجهات الآخرة المختصة تحقيقاً موسعاً لكشف ملابسات وأسباب الحريق، حيث كشفت المعاينة الأولية أنه ربما يكون مفتعل.