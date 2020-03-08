أكثر من 100 قتيل في حادث سير بسوريا

المصدر: د ب أ

أعلن وزير الداخلية السوري اللواء محمد رحمون مقتل 22 شخصا وإصابة 70 آخرين في حصيلة غير نهائية لحادث السير على طريق دمشق - حمص بمنطقة جسر بغداد شمال العاصمة السورية دمشق.

وأكد وزير الداخلية بحسب مصادر إعلامية سورية "متابعة عناصر الشرطة والدفاع المدنية لنقل المصابين ورفع السيارات المتضررة جراء الحادث".

من ناحيته، قال مصدر طبي في ريف دمشق إن عدد القتلى والجرحى في الحادث أكثر من 100 شخص تم نقلهم إلى مشافي بالعاصمة دمشق.

وبالإضافة إلى ذلك قال مصدر في شرطة ريف دمشق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إن سيارة نقل مواد نفطية كبيرة وبسبب خلل في السيارة اصطدمت عند حاجز جسر بغداد شمال العاصمة دمشق مع حافلتي ركاب كبيرة وأكثر من 15 سيارة سياحية صغيرة".