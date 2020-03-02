حارس أمن يحتجز رهائن داخل مركز تسوق في الفلبين

المصدر: د ب أ

قالت الشرطة ومسؤولون محليون إن حارس أمن سابق ساخط احتجز اليوم الاثنين عددا غير محدد من الرهائن داخل مركز تسوق في الفلبين.

وقال فيرجيليو تيماجو، المتحدث باسم الشرطة، إنه تم إجلاء المئات من المتسوقين والموظفين من مركز "في.مول" الواقع في حي جرينهيلز للتسوق بمدينة مانيلا، وذلك بعد سماع إطلاق نار في الطابق الثاني.

وقال فرانسيسكو خافيير زامورا، عمدة مدينة سان خوان، إنه بناء على تقارير أولية، فإن حارس أمن سابق كان غاضبا بعد أن سرحته وكالة الأمن التابعة لمركز التسوق يقف وراء حادث إطلاق النار.

وأفاد زامورا بأن حارس الأمن السابق احتجز رهائن.