القبض على أصحاب "فيديو التحرش" في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أمر النائب العام السعودي، الشيخ سعود المعجب، بالقبض على أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول عبر المواقع الاجتماعية، وهم يتحرشون بفتيات قرب أحد المجمعات التجارية.

وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام عدد من الشباب بالتحرش بفتيات بالقرب من أحد المجمعات التجارية والتباهي بذلك، وأنه بناءً على ما تفتضيه المصلحة العامة، فقد أصدر النائب العام أمرا بتحريك الدعوى الجزائية، بعد القيام بإجراءات البحث والتحري والتحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، والقبض على الأشخاص المعنيين فيه واستكمال الموجب النظامية بحقهم، وفقاً لصحيفيه "عكاظ "السعودية.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما هو منطوٍ على سلوكيات مجرمة طبقاً لنظام مكافحة جريمة التحرش تحت طائلة المساءلة الجزائية والعقوبة أيضاً تشمل كل من حرض أو اتفق أو ساعد على اقترافها.

وأوضح المصدر أن العقوبات المقررة لتلك الجرائم السجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، وأن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.