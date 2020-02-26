شاهد : كويتي يشعل النار في دورية أمنية أثناء احتجازه داخلها

المصدر: البيان الإلكتروني

أشعل كويتي النار في سيارة دورية أمنية، بعد احتجازه داخلها، وذلك رغبة منه في الانتقام.

ووفق حساب ”مباشر نيوز“ المحلي، فإن دورية أمنية اشتبهت بأحد الأشخاص كان في حالة غير طبيعية، وقامت بإيقافه، حيث تبين أنه كويتي الجنسية، وحجزته داخل سيارة الدورية، تمهيدا لنقله إلى مركز الشرطة، إلا أنه قرر الانتقام من رجال الأمن بسبب احتجازهم له وأحرق الدورية.

وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، كما تم إنقاذ المتهم من داخل الدورية، ووجهت له تهمة إحراق دورية أمنية عمدا .

شاهد بالفيديو: كويتي يشعل النار في دورية أمنية أثناء احتجازه داخلهاhttps://t.co/sFNBXnpdw1#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ss4A99MYdG — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 26, 2020