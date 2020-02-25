52 جريحا بينهم 18 طفلا في حادث دهس خلال كرنفال في ألمانيا

المصدر: د ب أ

أصيب 52 شخصا بينهم 18 طفلا، بجروح عندما صدمت سيارة حشدا خلال كرنفال في وسط ألمانيا الاثنين، وفق ما أعلنت الشرطة التي أكدت أن دوافع السائق لم تتضح بعد.

وأعلنت الشرطة اليوم الثلاثاء أن هناك حاليا 35 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينما تم معالجة 17 آخرين في مكان الحادث.

وبحسب البيانات، بلغ عدد المصابين الأطفال 18 مصابا.

وذكرت الشرطة في بادئ الأمر عن نحو 30 حالة إصابة، ثلثهم من الأطفال.

وكانت سيارة دهست حشدا من الناس في مدينة فولكمارسن أمس الاثنين.

وألقت الشرطة القبض على سائق السيارة، وهو ألماني منحدر من نفس المدينة ويبلغ من العمر 29 عاما.

ولم تتضح بعد ملابسات الواقعة.

