حريق بحي في برلين وإنقاذ 32 شخصاً

المصدر: د ب أ

اندلع حريق في مبنى سكني بحي برلين - نويكولن بالعاصمة الألمانية برلين أمس السبت.

وقامت السلطات بإنقاذ 32 شخصاً كانوا بالمنزل الذي عبئ تماما بالدخان بعد أن شب الحريق في قبوه.

وقال متحدث باسم هيئة المطافئ في المدينة إن عشرين شخصا نقلوا إلى المستشفى مصابين بالتسمم من دخان الحريق.

وتفيد البيانات الأولية أن أحدا لم يصب بحروق جراء الحادث.

ولم يعرف سبب اندلاع الحريق حتى الآن.

وقال المتحدث إن سكان المنزل "أنقذوا من خطر داهم".

ويوجد بالطابق الأرضي من المبنى، الذي يحتوي على ستة طوابق، محل لبيع المواد الغذائية.

وأضاف المتحدث أن دخان الحريق انتشر من القبو إلى جميع أرجاء المبنى، وتم إنقاذ 16 شخصا عبر سلم المنزل وتسعة عبر سلالم خشبية متنقلة وسبعة عبر سلم المطافئ الدوار.