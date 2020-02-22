تفقأ عين زوجها لمغازلته سيدة أخرى

المصدر: باريس - مريم بومديان

أشعلت الغيرة قلب سيدة فرنسية، ما دفعها لأن تقضم أنف زوجها، وتفقأ عينه في أحد المطاعم مارسيليا، إثر مشاجرة حامية بينهما، تسبّبت فيها مغازلة الزوج سيّدة تجلس على الطاولة المجاورة، لتتدخّل الشرطة، وتنقل الزوج إلى المستشفى، وتحيل الزوجة إلى النيابة، محمّلة بتهم التسبّب في إصابة زوجها بعاهة مستديمة، وإتلاف بعض محتويات المطعم.



لم تجد إدارة المطعم بداً من إبلاغ الشرطة بحادثة الاعتداء، فيما أكّد شهود الواقعة، أنّ ماريا. م «26 عاماً»، اعتدت على زوجها بقضم أنفه، وإصابة عينه اليسرى إصابة بالغة، وجرحه في الوجه والرقبة، والهجوم على سيدة على الطاولة المجاورة، لم تصب سوى بجروح سطحية.



وروت الزوجة المعتدية خلال التحقيق، أنّها، وأثناء تناولها طعام العشاء مع زوجها، باتريك.ل «30 عاماً»، لاحظت مغازلته سيدة تجلس خلفها، فتحججت بالذهاب إلى الحمام، وراقبت الزوج وهو متمادٍ في غزله، الأمر الذي أفقدها صوابها، لتعود وتنقض على زوجها بالضرب المبرّح، وتنتقل لضرب السيدة. إفادات الزوج ذهبت في اتجاه آخر، إذ أنكر معرفته بالسيدة، وأكّد أنّ زوجته غيورة، وتتوهم أشياء غير حقيقية، إلّا أنّ الزوجة طالبت بتفريغ كاميرات المراقبة في المطعم، لتوثيق واقعة «الخيانة الزوجية».



كشف تقرير المستشفى، عن إصابة الزوج بعاهة مستديمة في الأنف، جراء العض الذي خلّف جرحاً غائراً، فضلاً عن إصابة عينه اليسرى بتمزق في الشبكية، وتضرر كامل في بؤبؤ العين، الأمر الذي قد يفقده البصر نهائياً. وجّهت النيابة العامة للزوجة، تهمة إحداث عاهة مستديمة بالزوج، وإتلاف ممتلكات الغير، ليتم التحفّظ عليها، انتظاراً لورود التقرير الطبي النهائي عن حالة الزوج، وإحالتها للمحكمة المختصة.