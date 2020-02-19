سيارة إسعاف تقتل ممرضة ومريضة وتجرح سائقها

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر بجروح وصفت بـ "الخطرة" في حادث سير وقع أمس الثلاثاء بمنطقة سيدي عبو، على الطريق الوطنية رقم 1 بين تزنيت وأكادير المغربيتين.

الحادث تمثل في انقلاب سيارة إسعاف تابعة لمندوبية الصحة بإقليم أسا الزاك، وتسبب في وفاة ممرضة وأم مريضة، وإصابة السائق بجروح بليغة استدعت نقله نحو مستشفى الحسن الثاني بأكادير قصد تلقي العلاجات الضرورية، بحسب "هسبريس".

وفور إخطارها؛ انتقلت عناصر من الدرك الملكي بجماعة ماسة إلى المكان لاتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة والإشراف على نقل جثمان الضحيتين نحو مصلحة حفظ الجثث وفتح تحقيق قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.