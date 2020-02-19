مقتل 7 أشخاص في انفجار سيارة في كولومبيا

المصدر: د ب أ

قالت السلطات في كولومبيا أمس الثلاثاء، إن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في انفجار سيارة بمقاطعة كوكا الجنوبية الغربية المضطربة.

وذكر المسؤول العسكري خورخي إسحاق هويوس روخاس إن الانفجار، الذي وقع أثناء مرور السيارة من باستو إلى كالي لم يكن هجومًا إرهابيًا، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل.

وأصيب 13 شخصًا على الأقل في الانفجار، الذي تسبب أيضًا في اندلاع حرائق في سيارتين أخريين كانتا مسافرتين على الطريق.

ووفقًا لتقرير نشر في صحيفة إلـ تمبو اليومية، يفكر المحققون الكولومبيون فيما إذا كانت السيارة قد استخدمت لنقل المتفجرات التي انفجرت عن طريق الصدفة.

وينشط جيش التحرير الوطني، وهو جماعة يسارية متمردة تضم نحو 2000 مقاتل، في منطقة كوكا ويقوم بانتظام بالهجمات، وتعتبر الجماعة منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك كولومبيا.