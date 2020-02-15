بريطانيا تتأهب لمواجهة عاصفة قوية

المصدر: د ب أ

أكدت شركتا "ايزي جت" و"بريتش إيرويز" البريطانيتان للطيران اليوم السبت إلغاء مئات من الرحلات، في مطلع الأسبوع، مما سيضر بعشرة آلاف مسافر، بسبب عاصفة قوية من المتوقع أن تضرب بريطانيا.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن العاصفة "دينيس" من المحتمل أن تجلب أمطارا غزيرة ورياحا قوية، ويمكن أن تواجه مئات المنازل خطر الفيضانات.

ومن المتوقع أن يضر ذلك بالرحلات عبر السكك الحديدية والطرق، وهناك أيضا مخاطر من انقطاع التيار الكهربائي.

وتضرب العاصفة بريطانيا بعد أسبوع من العاصفة "سيارا" التي تسببت في فوضى وتأجيل الرحلات.

ومن المتوقع أن تضرب العاصفة بريطانيا منتصف نهار اليوم السبت وتستمر حتى غد الأحد، حيث ستكون مناطق شمال انجلترا وجنوب شرق انجلترا وويلز الأكثر تضررا.

وكانت عاصفة سيارا قد ضربت أنحاء متفرقة من شمال أوروبا مما تسبب في إلغاء عدد من الرحلات الجوية وتعليق خدمات القطارات، وسط هبوب رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة.

وفي بريطانيا، تم إلغاء عشرات الرحلات وقلصت شركات السكك الحديدية من جداولها الزمنية، وسط هبوب رياح بلغت سرعتها 150 كيلومترا في الساعة.

وانقطعت الكهرباء عن نحو عشرة آلاف أسرة في بريطانيا وأيرلندا.

وفي اسكتلندا، أصيب ثلاثة أشخاص، إثر انهيار سقف حانة بسبب العاصفة.