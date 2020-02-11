شاهد.. لحظة اصطدام طائرة ركاب بالمدرج أثناء هبوطها في روسيا

المصدر: البيان الإلكتروني

سجل أحد ركاب طائرة بوينغ 737 تابعة لشركة طيران "يو تاير" يوم الأحد لحظة هبوط قاس في مطار مدينة أوسينسك بجمهورية كومي الروسية.

وكان على متن الطائرة القادمة من موسكو 94 شخصا لم يصب أحد منهم بأذى، كما أعلن المكتب الصحفي لشركة الطيران، أن الحادث وقع بسبب عطل في أحد عجلات الطائرة، وفقاً لروسيا اليوم.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن ممثل هيئة الطوارئ في جمهورية كومي قوله: "بسبب مشاكل في عجلات الطائرة، ارتطمت الطائرة بالمدرج بالجزء الخلفي، بحسب المعلومات الأولية، لا أنباء عن ضحايا".

وفي السياق، أكد المكتب الصحفي لشركة الطيران للصحفيين أن الهبوط القاسي للطائرة أسفر عن انكسار العجلات الخلفية للطائرة.

وفي حديث بشأن أسباب الحادث، أشار ممثل الشركة إلى أنه خلال الهبوط حدث تغير مفاجئ لحركة الرياح، إلا أن طاقم الطائرة تمكن من التعامل مع الوضع.

كما أشارت شركة "يوتير" إلى أن نظام التوجيه نحو المدرج لم يكن يعمل في مطار أوسينسك.