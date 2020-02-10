طبيب يتحرش بـ 109 من مرضاه الشباب

المصدر: د ب أ

ارتكب طبيب مسالك بولية في النمسا جرائم تحرش جنسي بحق 109 مرضى من الصبية والشباب على مدار 20 عاما تقريبا، وفقا للائحة الاتهام التي نشرت اليوم الاثنين.

وقال مكتب الادعاء في بلدة فيلز بولاية النمسا العليا في بيان إن أعمار 40 من الضحايا تقل عن 14 عاما.

وكان جميع الضحايا من مرضى الطبيب /57 عاما/.

ويصل ميل الطبيب جنسيا للأطفال إلى حد الاضطراب العقلي الخطير، وفقا لتقرير أعده خبير في شهادة تم إعدادها بناء على طلب الادعاء، والذي طلب احتجاز المدعى عليه في سجن للمجرمين المصابين باضطرابات عقلية.

ويواجه الطبيب حال إدانته عقوبة تصل إلى السجن 15 سنة.

وأفاد مكتب الادعاء في وقت سابق بأن الطبيب كان يجعل مرضاه الصغار يعتقدون أن ما يرتكبه من تحرش هو جزء طبيعي من الفحوصات الطبية.