مقتل جنديين أمريكيين وإصابة 6 أخرين في هجوم لجندي أفغاني

المصدر: د ب أ

قتل جنديان أمريكيان وأصيب 6 آخرون في معركة نارية في إقليم نانجارهار شرقي أفغانستان، وفقا لما ذكره مسؤول أمريكي.

وقال الكولونيل سوني ليجيت، وهو متحدث باسم الجيش الأمريكي في أفغانستان، في بيان إن الحادث وقع في منطقة شيرزاد. وفتح شخص يرتدي زي الجيش الأفغاني النار على جنود من القوات المشتركة الأمريكية والأفغانية من سلاح آلي أمس السبت.

وأضاف أن الجنود المصابين يتلقون العلاج في منشأة أمريكية.

ومع ذلك، هناك تقارير تشير إلى وقوع تبادل لإطلاق النار بين قوات أفغانية وأخرى أمريكية خلال عملية مشتركة، ما أسفر عن مقتل أفراد من الجانبين.

وقال ليجيت: "لا نزال نجمع معلومات، كما أن السبب أو الدافع وراء الهجوم لم يتضح بعد ... الحادث قيد التحقيق".

وفي بيان مبدئي أمس السبت، قال لينجيت إن إطلاق نار مباشرا وقع بين القوات المشتركة.

ولم يتضح ما إذا كان متسللون من طالبان يقفون وراء المعركة النارية أو أنها نتجت عن شجار بين القوات المتحالفة.

ووفقا لسياسة وزارة الدفاع الأمريكية، سوف يتم حجب أسماء الجنود القتلى في العمليات لمدة 24 ساعة بعد إبلاغ أقرب أقاربهم.

يشار إلى أن نانجارها هو أحد الأقاليم المضطربة التي تتمركز بها عناصر طالبان وتنظيم داعش.

