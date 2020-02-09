بالفيديو.. وفاة أم وأطفالها الستة في حريق منزل بميسيسبي

المصدر: د ب أ

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن أماً وأطفالها الستة توفوا إثر اندلاع حريق بأحد المنازل في ولاية ميسيسبي الأمريكية الجنوبية.

وأضافت محطة تلفزيون "دبليو جي تي في" المحلية أمس السبت، نقلا عن متحدث باسم إدارة المدينة، أن الحريق الذي وقع في بلدة كلينتون لم ينج منه إلا رب الأسرة.

وقالت صحيفة "كلاريون ليدغر" المحلية إن الأم تبلغ من العمر 33 عاما، بينما يتراوح عمر أطفالها بين عام واحد وخمسة عشر عاما.

ونقلت وسائل الإعلام عن متحدث باسم السلطات أن التحقيقات ما تزال جارية لكشف سبب الحريق، إلا أن هناك أدلة أولية تشير إلى إضرام النار عمدا في المنزل.