بالفيديو.. مقتل 8 أشخاص وإصابة 40 في أعمال شغب بكازاخستان

المصدر: د ب أ

أعلنت السلطات في كازاخستان أمس السبت أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 137 آخرين في سلسلة من أعمال الشغب في إقليم جامبيل بجنوبى البلاد.

وقال وزير الداخلية يرلان تورجومباييف إن 49 شخصا اعتقلوا في أعقاب الاشتباكات التي وقعت في العديد من القرى في منطقة بالقرب من الحدود الكازاخستانية مع قرغيزستان.

وأمر الرئيس قاسم جومارت توكاييف بالتحقيق في أسباب اندلاع العنف، الذي تردد أنه شارك فيه المئات من الأشخاص الذين الحقوا أيضا أضرارا بالعشرات من المنازل والسيارات.

وقال توكاييف في رسالة: "أهم شيء الآن هو تهدئة الشعب"، مضيفا أن العدالة سوف تطبق على أي شخص نشر شائعات ومعلومات مضللة أو حرض على الكراهية بين الجماعات المختلفة.

وذكر تورجومباييف أن عدد المصابين 40 شخصا. وقال إن رجلي شرطة أصيبا بطلقات نارية.

بالفيديو.. مقتل 8 أشخاص وإصابة 40 في أعمال شغب بكازاخستانhttps://t.co/06KY7WEn9L#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/WcCRw1qBT2 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 8, 2020