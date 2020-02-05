ارتفاع عدد قتلى الانهيار الجليدي في تركيا إلى 33 شخصاً

المصدر: رويترز

قالت إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا اليوم الأربعاء إن 33 شخصا لقوا حتفهم في انهيار جليدي ثان في شرق البلاد.

ووقع الانهيار بينما كان هؤلاء الأشخاص يبحثون عن مزيد من ضحايا الانهيار الأول الذي وقع أمس وأودى بحياة خمسة مواطنين. وجرى إنقاذ ثمانية من هذا الانهيار قبل وقوع الانهيار الثاني.

وأضافت الإدارة أن 53 شخصا أصيبوا بجروح.

ونقلت وكالة أنباء "دوغان" عن حاكم محافظة فان، حيث وقعت الكارثة، أنه تم العثور على جثث 12 من رجال الإنقاذ و 9 مدنيين. وتدخل رجال الإنقاذ بحثاً عن ناجين بعد انهيار ثلجي في الموقع نفسه في اليوم السابق.