فك لغز الأسرة المذبوحة في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل جريمة بشعة هزت أنحاء مصر، بعد قيام مواطن بذبح بناته الثلاث وزوجته ثم قيامه بالانتحار في محافظة البحيرة.

وكشفت جريدة "الوطن" المصرية تفاصيل الواقعة بأن المواطن ذبح زوجته و3 بنات صغيرات تتراوح أعمارهن بين سنة ونصف و8 سنوات، قبل أن يقوم بشنق نفسه مستخدما حبلا علقه في سقف المنزل.

وتم اكتشاف الجريمة خلال عدة دقائق، حيث أثارت الأصوات الغريبة الصادرة من منزل الأسرة المنكوبة بعض الشكوك لدى عدد من سكان المنطقة الهادئة، التي تقع على أطراف مركز الرحمانية، على الحدود بين محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، وعندما توجه الأهالي إلى المنزل، لاستكشاف الأمر، فوجئوا بجثة رب الأسرة معلقة في سقف شقته، بينما تناثرت جثث زوجته وأطفاله على أرضية الشقة.

وأشار بعض الأهالي إلى أن الأب كان يمر بحالة نفسية سيئة، ولوحظ خلال الفترة الماضية نشوب خلافات بينه وبين زوجته، رغم سيرتهما الطيبة ومعاملتهما الحسنة لجيرانهما وسكان القرية.

ورجحت التحريات والتحقيقات الأولية أن يكون الأب قد تخلص من زوجته وأطفاله إما بخنقهم أو تسميمهم، قبل أن يضع لنفسه مشنقة، ويتخلص من حياته.