بالفيديو.. فيضانات واسعة النطاق تضرب نيوزيلندا

المصدر: د ب أ

أجبرت الفيضانات واسعة النطاق مئات الأشخاص بمنطقة ساوثلاند في نيوزيلندا على الفرار من منازلهم اليوم الأربعاء.

وطلبت السلطات من السكان في بلدات جور وماتورا وويندام في جنوب ساوث أيلاند، إخلاء منازلهم مع خروج مياه الأنهاء عن ضفافها.

وفي الوقت نفسه، بدأت عملية إجلاء 195 سائحا من ميلفورد ساوند مع بزوغ الفجر، بدعم من شركات طائرات المروحيات المحلية.

وأمضى السائحون ليلتين في المضيق البعيد، بعد أن دُمر الطريق الوحيد المؤدي إلى أحد أشهر المقاصد السياحية في البلاد جراء الأحوال الجوية السيئة.

كما تسببت الفيضانات في ساوث لاند في إغلاق بعض الطرق الرئيسية.