3 جرحى ومقتل المشتبه به بعملية الطعن في لندن

المصدر: رويترز

قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن اليوم الأحد إن الرجل الذي أطلقت عليه النار في واقعة تتصل بالإرهاب في جنوب لندن لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضافت شرطة العاصمة على تويتر "نؤكد أن الرجل الذي أطلقت عليه الشرطة النار حوالي الساعة الثانية بعد ظهر اليوم في منطقة ستريثام (جنوب لندن) لقي حتفه".

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت اليوم أنها تتعامل مع حادثة طعن جنوب لندن، وطلبت من المواطنين عدم التوجه إلى منطقة ستراتم، حيث وقع عدة جرحى بحادثة طعن.

كما أفادت الشرطة البريطانية بأنها أطلقت النار على الجاني وتعاملت مع حادثة طعن على أنها إرهابية.