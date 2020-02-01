قتله ذبحاً بسبب ديون متأخرة

المصدر: البيان الإلكتروني

أفاد موقع وزارة الداخلية السورية أن الشرطة عثرت على جثة رجل يدعى "محمد أنور . ز" مقتولاً بواسطة سكين وبعدة طعنات في رقبته وصدره في مدينة التل بريف دمشق.

وبعد البحث والتحري ألقت الشرطة القبض على شخص يدعى (عبد الله . د) للاشتباه به على اعتبار أنه من أصحاب السوابق الجرمية في تعاطي المواد المخدرة والإتجار بها وتزوير العملة في المنطقة.

وبحسب موقع وزارة الداخلية فقد اعترف الشخص المشتبه بإقدامه على قتل الضحية بطلب من المدعو (عبد الرحمن . أ) مقابل منفعة مادية.

وعلى الفور تم إلقاء القبض على المدعو (عبد الرحمن . أ) والذي اعترف بدوره بالاشتراك بالقتل مع المدعو (عبد الله . د) ، ليتبين أن دافع القتل هو وجود عمل ومبالغ مادية متأخرة بينه وبين المغدور.

هذا وتم تنظيم الضبط اللازم بحق المتهمين واحالتهما إلى القضاء المختص أصولاً.