الإعدام لعشماوي و36 آخرين في قضية "أنصار بيت المقدس"

المصدر: البيان الإلكتروني

بت القضاء المصري أخيراً في القضية التي شغلت الرأي العام وطالت 37 متهماً وعرفت باسم "أنصار بيت المقدس"، حيث أعلنت محكمة جنايات القاهرة اليوم قرارها بإعدام للإرهابي هشام عشماوي و 36 متهما آخرين في القضية. كما حددت المحكمة الثاني من مارس للنطق بالحكم النهائي على 207 متهما.

وحسبما أورد موقع "سكاي نيوز عربية" فإن النيابة العامة كانت قد أسندت للمتهمين الضلوع في 54 عملية إرهابية، أهمها ارتكاب جرائم تأسيس وانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخابر مع منظمة أجنبية هي حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد، وإحراز الأسلحة والمتفجرات.

ومن أبرز الجرائم الإرهابية المتورط فيها التنظيم الإرهابي، تفجير مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء، واستهداف موكب وزير الداخلية الأسبق، واغتيال قيادات أمنية.

وعشماوي مصنف ضمن أخطر الإرهابيين في المنطقة، وألقي القبض عليه في ليبيا في أكتوبر 2018، ليتم تسليمه إلى السلطات المصرية في مايو 2019، ومنذ هذا الوقت بدأت رحلته مع المحاكم في عشرات الجرائم الضالع فيها.

وبدأت في مصر إعادة محاكمة الإرهابي الخطير أمام القضاء العسكري، بتهم تتعلق بـ"تنفيذ عمليات إرهابية"، في يونيو 2019.

عشماوي الذي كان ضابطا في القوات الخاصة المصرية قبل أن يصبح إرهابيا خطيرا في 2012، اعتقلته قوات الجيش الوطني الليبي في درنة شرقي ليبيا، خلال معارك لدحر المجموعات الإرهابية التي كانت تسيطر على المدينة.