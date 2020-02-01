تفاصيل صادمة حول قاتلة زوجها في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت التحقيقات مع سيدة مصرية قتلت زوجها أخيراً عن تفاصيل صادمة لعملية القتل البشعة التي راح ضحيتها الزوج.

وقالت المتهمة في اعترافاتها إن المجنى عليه كان يعاملها بعنف ونشبت بينهما مشاجرة وبعدها ذهب لينام فانتظرت حوالي نصف ساعة بعد نومه وأجهزت عليه بسكين المطبخ وطعنته حتى سالت دماؤه وفارق الحياة، وكان والداه نائمين ثم قامت بمسح سلالم المنزل من آثار الدماء التي سقطت عليها أثناء حمله للتخلص من جثته.

وأضافت أنها قامت بلف الجثة بملاءة السرير وألقتها بمساعدة ابنة خالتها بجانب طريق قريب من المنزل.

وأكدت أنها طلبت منه الطلاق أكثر من مرة ولكن رفض ومارس كل الطرق لإذلالها لأنها تزوجته على غير رغبتها ولم تجد إلا القتل وسيلة وحيدة للخلاص منه، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.

وتمكن رجال مباحث شبين القناطر من ضبط ابنة خالة المتهمة وبمواجهتها أقرت باشتراكها في ارتكاب الواقعة وتم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

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