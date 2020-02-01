تقتل زوجها بطريقة بشعة بعد شهرين من الزواج

المصدر: البيان الإلكتروني

قتلت امرأة مصرية زوجها بمساعدة ابنة خالتها وألقت جثته بجوار مسكنه في منطقة شبين القناطر .

كانت الأجهزة الأمنية في القليوبية تلقت بلاغا بوجود جثة شخص ملقاة على جانب الطريق بمنطقة الطبالين بندر القناطر.

وتبين أن الجثة للمدعو “محمد س ع” 30 عاما نجار مسجاة على جانب الطريق بالقرب من المنزل ملكه محل سكنه مصاب بعدد من الطعنات بالبطن والصدر ، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

تم تشكيل فريق بحث حيث تبين وجود آثار دماء على مرتبة السرير الخاص بغرفة النوم، وبمناقشة أهل المجني عليه ظهرت على زوجة المجني عليه “آية ش ا” 23 عاما علامات ارتباك وأقرت بارتكاب الواقعة حيث قررت زواجها من المجني عليه منذ فترة قصيرة قرابة الشهرين على غير رغبتها ولم تكن موافقة على الزواج منه.