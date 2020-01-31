رجل يحتجز 20 امرأة وطفلاً 10 ساعات في منزله

المصدر: رويترز

قال مسؤولون هنود اليوم الجمعة إن الشرطة قتلت بالرصاص رجلا كان يحتجز نحو 20 امرأة وطفلا رهائن في منزله بشمال البلاد بعد مواجهة استمرت عشر ساعات.

وقال أوانيش كومار أواستي وزير الداخلية في ولاية أوتار براديش بعد مداهمة المنزل الواقع في قرية فاروخ اباد بالولاية إن الرهائن الذين كانوا محتجزين تحت تهديد السلاح بخير.

وأضاف أن الجاني كان يقضي فترة الإفراج المشروط بعد أن انتهت فترة سجنه المؤبد في تهمة قتل.

وأصيب شرطيان وأحد سكان القرية في عملية الإنقاذ.

وقال أواستي إن مجموعة من القرويين الغاضبين اقتحمت المنزل بعد المواجهة وهاجمت زوجة محتجز الرهائن. وقال إن امرأة توفيت متأثرة بجراحها في وقت مبكر اليوم الجمعة.

واحتجز الرجل الرهائن بعد دعوته أطفالا ونساء من القرية إلى منزله مدعيا إقامة حفل عيد ميلاد ابنته.

وقالت الشرطة إن دافعه غير واضح.