خليجية تستغل جمالها وتسرق مبالغ ضخمة من عملاء البنوك

المصدر: البيان الإلكتروني

نجح رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالكويت في إنهاء النشاط الإجرامي لشخص من فئة «البدون» وصديقته الكويتية، الذي استمر لفترات طويلة، والمتمثل في مراقبة عملاء البنوك، وتتبعهم بعد سحبهم مبالغ مالية كبيرة، وعند خروجهم من البنك تتم ملاحقتهم من دون أن يشعر بهما الضحايا، وعندما يقوم الضحية بركن مركبته في أي موقف سيارات تحين اللحظة المواتية حيث يقومان بكسر زجاج المركبة والاستيلاء من داخلها على حقيبة الأموال.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر أمني قوله: «إن الفتاة ذات هيئة جميلة وملابس أنيقة وهاتف ذكي متطور وساعة باهظة الثمن تدخل إلى البنك، وتظل لفترة طويلة تراقب بنظرات ثاقبة من يقوم بسحب مبالغ مالية كبيرة، وتختار ضحيتها بعناية كبيرة، وعندما يخرج من البنك وفي يده الحقيبة المملؤة بالأموال تلحق به على وجه السرعة وتستقل المركبة مع صديقها المنتظر في الخارج، ويقومان بالسير خلفه وتتبعه طوال اليوم، وبعد أن يقوم الضحية بركن المركبة تترجل الفتاة وتسير خلفه وعندما يبتعد عن سيارته تعطي إشارة لصديقها الذي يقوم بكسر زجاج المركبة، والاستيلاء على الأموال والهرب معاً.

وأضاف المصدر: أن المتهمين ارتكبا عشر جرائم في محافظات عدة وبنوك مختلفة بالطريقة والأسلوب نفسه، وسرقا مبالغ مالية طائلة تقدر بمئات الآلاف من الدنانير، مشيراً إلى أن رجال المباحث أحالوهما إلى جهة الاختصاص بعد توثيق اعترافاتهما، حيث أرشدا عن جزء كبير من المال، وأنفقا الجزء الآخر على مظهرهما الاجتماعي، وسفرهما في رحلات طويلة إلى دول متعددة ومختلفة.